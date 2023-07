Visitez l’Ecclesia, cité patrimoine Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains, 16 septembre 2023, Luxeuil-les-Bains.

Visitez l’Ecclesia, cité patrimoine 16 et 17 septembre Ecclesia, cité patrimoine Réservation obligatoire pour les visites guidées et la visite théâtralisée. Tarif visite libre ou guidée à 4 €, dont 3 € reversés à la Fondation du patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Ecclesia ouvre ses portes. Découvrez ce lieu incontournable lors de visites libres, guidées ou théâtralisées.

La visite théâtralisée « Il était une fois l’Ecclesia » se déroulera samedi 16 septembre à 19h. Vous parcourerez l’histoire du site archéologique Saint-Martin au cours d’une prestation décalée et insolite.

Une visite libre est également proposée en continu (dernière entrée 45 min avant la fermeture).

Enfin, des visites guidées sont organisées samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 (durée : 45 min).

Ecclesia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Étienne Kopp