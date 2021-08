Luxeuil-les-Bains Ecclesia,cité patrimoine Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Ecclesia, cité patrimoine Ecclesia,cité patrimoine Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

C’est dans le remarquable écrin architectural de l’Ecclesia que sont abrités et mis en valeur des vestiges archéologiques exceptionnels, classés au titre des Monuments Historiques et l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.

3€ reversés à la Fondation du Patrimoine.

Visites libres du site archéologique Saint-Martin Ecclesia,cité patrimoine 30 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

