Centre Culturel L’Orangerie, le vendredi 3 septembre à 20:00

Quel est le point commun entre un crooner et un porte-manteau ? Un cow-boy et un danseur nain ? Bob Fosse et Michael Jackson ? Eccentric est un concentré de poésie et d’énergie survitaminée qui nous emmène dans un univers décalé où il fait bon retrouver son âme d’enfant. Régis Truchy, danseur passionné et passionnant, nous partage sa lumière, son inspiration et tout un panel d’émotions mises en mouvement grâce au mime et à la danse. La danse excentrique est un langage universel qui trouve ses origines dans la pantomime. C’est l’histoire d’un mouvement qui devient dansé puis comique. C’est la chorégraphie de la comédie ! En toute simplicité, Régis Truchy nous propose sa vision artistique et sensible du langage corporel, afin de ravir petits et grands, et nous touche en plein cœur. _Présentation obligatoire du pass sanitaire pour les majeurs. Port du masque obligatoire à partir de 12 ans._

Sur réservation

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie

Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T21:00:00