Le Diptyque Collectif ECAM 2 place Victor Hugo 94270 Le Kremlin Bicetre Les Coquettes – Les Plantes Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France Etapes de travail de Logique des passions

_ première étape le 27 janvier au CENQUATRE PARIS

_deuxième étape le 3 mars à L’ECAM Logique des passions

performance théâtrale et installation numérique immersive

Production Le Diptyque Collectif

Coproduction (en cours) : L’ECAM et le Nouveau Gare au Théâtre

Logique des passions a reçu l’aide à la création du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France et du département du Val-de-Marne

Avec le soutien du Dispositif STEPS (Le Nouveau Gare au Théâtre, Anis Gras, L’Etoile du Nord et l’ECAM), Le Théâtre Paris-Villette, le Collectif 12 et le CENQUATRE Paris Logique des passions se constitue de fragments d’histoires d’amour dans lesquels se manifestent la passion : un coup de foudre, une obsession, un fantasme, une souffrance, un passage à l’acte délirant. Cet extrême dans l’amour est le fil sur lequel évoluent tous les sujets amoureux de ce spectacle-expérience.

