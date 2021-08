Ebullition – Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque & Isabelle Garnier – Les Racont’arts Mortrée, 7 octobre 2021, Mortrée.

Ebullition – Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque & Isabelle Garnier – Les Racont’arts 2021-10-07 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-10 21:30:00 21:30:00 rue de la Potence Salle Polyvalente

Mortrée Orne Mortrée

Récits absurdes, facétieux et poétiques ( Tous publics à partir de 10 ans)

« Ebullition » est un spectacle composé d’histoires courtes et de musiques, comme des instantanés pétillants !

Le trio embarque les spectateurs dans des univers absurdes, facétieux ou poétiques… Savoureux et malins, ces récits qui sont notamment issus des cultures nomades, surprennent et bousculent sans qu’on s’y attende.

Depuis 2005, Gilles, Ariane et Isabelle ont créé des épopées, des histoires autour de la peur, et des récits du bout du monde. Ensemble, ils explorent les liens entre narration et musique : la parole chante, la musique raconte…

Avec Gilles Bizouerne (Récit, écriture), Ariane Lysimaque (Violon, chant) et Isabelle Garnier (Violoncelle, chant)

Durée : 1h

Atelier « à la découverte – des instruments à cordes frottées » – Vendredi 8 octobre, 18h – Salle polyvalente de Mortrée (Tous publics)

Une découverte en chansons et jeux rythmiques des spécificités du violon et du violoncelle. Morceaux à écouter mais aussi chansons à partager, cet atelier se présente comme un concert participatif !

Avec Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier

Durée : 1h30

02 33 36 21 68 / mediatheque-mortree@orange.f

