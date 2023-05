Balade commentée et exposition Rendez-vous à la Chapelle du Mercurol, 24 mai 2023, Ébreuil.

Sur le chemin des tuileries et des fours à chaux, héritage du Duc de Morny. par Sussat Animations et Les Amis du Mercurol. Sur inscription..

2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Rendez-vous à la Chapelle du Mercurol

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the path of the tile factories and lime kilns, heritage of the Duke of Morny. by Sussat Animations and Les Amis du Mercurol. On registration.

Por el camino de las fábricas de azulejos y los hornos de cal, patrimonio del duque de Morny. por Sussat Animations y Les Amis du Mercurol. En inscripción.

Auf dem Weg der Ziegeleien und Kalköfen, Erbe des Herzogs von Morny. von Sussat Animations und Les Amis du Mercurol. Nach Anmeldung.

