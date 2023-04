Cavalcade Coeur de village Ébreuil Catégories d’Évènement: Allier

Ébreuil

Cavalcade Coeur de village, 20 mai 2023, Ébreuil. Cavalcade et fête foraine, animations tout au long du week-end ; feu d’artifices, défilé de chars fleuris, brocante, retraite au flambeau ….EBREUIL EN FÊTES !.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

Coeur de village

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cavalcade and funfair, animations throughout the weekend, fireworks, parade of floral floats, flea market, torchlight retreat ….EBREUIL EN FÊTES ! ¡Cabalgata y parque de atracciones, animaciones durante todo el fin de semana, fuegos artificiales, desfile de carrozas florales, mercadillo, desfile de antorchas ….EBREUIL EN FÊTES! Kavalkade und Jahrmarkt, Unterhaltung das ganze Wochenende über; Feuerwerk, Umzug mit Blumenwagen, Trödelmarkt, Fackelzug ….EBREUIL EN FÊTES! Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Ébreuil Autres Lieu Coeur de village Adresse Coeur de village Ville Ébreuil Departement Allier Lieu Ville Coeur de village Ébreuil

Coeur de village Ébreuil Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ebreuil/

Cavalcade Coeur de village 2023-05-20 was last modified: by Cavalcade Coeur de village Coeur de village 20 mai 2023 Coeur de village Ébreuil

Ébreuil Allier