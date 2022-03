Éblouissants classiques Salle Jean Debuf,complexe sportif Léon Dalle, 22 mai 2022, Bousbecque.

Éblouissants classiques

Salle Jean Debuf, complexe sportif Léon Dalle, le dimanche 22 mai à 16:00

**SCHUBERT** Symphonie n°5 **MENDELSSOHN** La Belle Mélusine, ouverture **BEETHOVEN** Symphonie n°8 Avant-dernière des symphonies dites « de jeunesse », la Symphonie n°5 de Schubert réjouit par son élégance, sa transparence et sa grâce. Se détournant des tourments romantiques, la partition est le délicieux témoignage d’un compositeur de 19 ans, plein de joie de vivre et d’allégresse. Quasi contemporaine, la Symphonie n°8 est l’œuvre la plus concise et la plus légère de Beethoven. Le portugais Nuno Coelho, lauréat du prestigieux Concours de chef d’orchestre de Cadaqués, dirige également l’ouverture consacrée à La Belle Mélusine, cette fée et princesse qui a le pouvoir de se transformer partiellement en serpent. **Direction** : Nuno Coelho **Orchestre National de Lille** Durée : 1h35 avec l’entracte

Entrée libre

L’orchestre vient à votre rencontre

Salle Jean Debuf,complexe sportif Léon Dalle 23 bis rue de Linselles, Bousbecque Bousbecque Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:35:00