FÊTE DE LA COTELETTE ET BROCANTE, 30 juillet 2023, Éblange. Organisées par le F.C. Éblange. Animations diverses, buvette, restauration…. Tout public

Dimanche 2023-07-30 à 05:00:00 ; fin : 2023-07-30 23:59:00. 0 EUR. Éblange 57220 Moselle Grand Est



Organized by the F.C. Éblange. Various animations, refreshment bar, restoration… Organizado por el F.C. Éblange. Diversas animaciones, refrescos, catering… Organisiert vom F.C. Éblange. Verschiedene Animationen, Getränkestand, Verpflegung… Mise à jour le 2023-04-11 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE

