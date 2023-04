Récital d’orgue Rue du Général Leclerc, 10 septembre 2023, Ebersmunster.

Des organistes de renom se mettent au service du prestigieux orgue Silbermann pour le plus grand bonheur des mélomanes.

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 . EUR.

Rue du Général Leclerc

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est



Renowned organists are at the service of the prestigious Silbermann organ to the delight of music lovers

Organistas de renombre sirven el prestigioso órgano Silbermann para deleite de los melómanos

Renommierte Organisten stellen sich zur Freude der Musikliebhaber in den Dienst der prestigeträchtigen Silbermann-Orgel

Mise à jour le 2023-03-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme