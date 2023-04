Concert de 2 chorales rue de l’Eglise, 7 mai 2023, Ebersheim.

Concert de la chorale Ste Cécile d’Ebersheim et du chœur des Roches de Dieffenthal.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . 0 EUR.

rue de l’Eglise

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Concert of the choir Ste Cécile from Ebersheim and the choir of the Roches from Dieffenthal

Concierto del coro Ste Cécile de Ebersheim y del coro des Roches de Dieffenthal

Konzert des Chores Ste Cécile aus Ebersheim und des Ch?ur des Roches aus Dieffenthal

Mise à jour le 2023-02-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme