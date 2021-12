Eben Café Pioche, 19 janvier 2022, Nantes.

Eben

Café Pioche, le mercredi 19 janvier 2022 à 19:00

Fruit d’une création confiée au violoniste Jonathan Dour, Eben est devenu un groupe solide et original. Eben conjugue les talents des chanteuses Enora Jegou, Marine Lavigne et Sterenn Le Guillou, du guitariste Antoine Lahay, du contrebassiste Julien Stevenin et la bienveillance assidue de Jonathan. Les trois chanteuses ont été initiées par Louise Ebrel au Kan Ha Diskan (chant traditionnel à répondre) dont elles ont digéré les classiques pour mieux écrire des textes en résonance avec l’époque. Leurs textes, signées de la plume de Marine, évoquent les femmes, les migrants, les minorités ou les peuples autochtones. Leur chant fait le lien entre le Kan Ha Diskan et de nombreuses couleurs contemporaines, les arrangements particulièrement soyeux profitent des grandes expériences des trois musiciens. Les guitares douze cordes ou électriques d’Antoine Lahay ont fait leurs preuves aux côtés de Denez Prigent, Nimaan ou Karma et la contrebasse de Julien Stévenin a offert son groove à Startijenn, Ronan le Bars ou Istan Trio. Quant au violon de Jonathan Dour, fidèle depuis des années à Denez Prigent, il a été sollicité par Dan Ar Braz ou Nolwenn Korbell et s’exprime pleinement au sein du Dour-Le Pottier Quartet. EBEN s’inscrit dans la tradition du chant breton et fait montre d’un accompagnement musical très actuel. Puissant mais délicat, comme les cordes qui subliment le chant. La notion d’altérité a nourri la création des textes du premier album, inspirant le nom du groupe EBEN (“l’autre”). Aujourd’hui, c’est le thème de l’émancipation qu’ils souhaitent aborder: entre mélancolie et révolte, larmes de joie et éclats d’espoir.

Eben conjugue les talents des chanteuses Enora Jegou, Marine Lavigne et Sterenn Le Guillou, du guitariste Antoine Lahay, du contrebassiste Julien Stevenin et la bienveillance assidue de Jonathan.

Café Pioche Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T19:00:00 2022-01-19T19:30:00