Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Guidés par Jean-Yves Sureau, responsable d’exploitation VEOLIA, visitons la station d’épuration de Saint-Mars-de-Coutais et découvrons le devenir de nos eaux usées.

Par quoi sont-elles salies et quels sont les moyens mis en œuvre par la collectivité pour les épurer ?

