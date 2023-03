Eaux pluviales, eaux usées : comment les valoriser ? Salle Coloriages Crest Catégories d’Évènement: Crest

Drôme

Eaux pluviales, eaux usées : comment les valoriser ? Salle Coloriages, 8 mars 2023, Crest . Eaux pluviales, eaux usées : comment les valoriser ? Av. Jean Rabot Salle Coloriages Crest Drôme Salle Coloriages Av. Jean Rabot

2023-03-08 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-08

Salle Coloriages Av. Jean Rabot

Crest

Drôme Comment mieux gérer les eaux pluviales et les eaux usées à Crest ? Comment gérer les eaux pluviales à la source ? Comment stopper le fléau des eaux usées déversées dans la rivière ?

Réunion publique, avec Pascal Molle, directeur de recherche à l’INRAE contact@rebond-crest.fr https://rebond-crest.fr/ Salle Coloriages Av. Jean Rabot Crest

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Crest Drôme Salle Coloriages Av. Jean Rabot Ville Crest Departement Drôme Lieu Ville Salle Coloriages Av. Jean Rabot Crest

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest /

Eaux pluviales, eaux usées : comment les valoriser ? Salle Coloriages 2023-03-08 was last modified: by Eaux pluviales, eaux usées : comment les valoriser ? Salle Coloriages Crest 8 mars 2023 Av. Jean Rabot Salle Coloriages Crest Drôme Drôme Salle Coloriages Crest

Crest Drôme