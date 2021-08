Eaux mêlées – Festival d’Art de l’Estran Ploulec’h, 11 septembre 2021, Ploulec'h.

Eaux mêlées – Festival d’Art de l’Estran 2021-09-11 – 2021-09-11

Ploulec’h Côtes d’Armor Ploulec’h

Le Logelloù, Centre d’exploration et de création artistique à Penvénan, a passé commande à la compositrice de musique électroacoustique, Christine Groult. qui, à partir des sons captés in situ, a créé une pièce pour le Léguer et son estuaire. Un concert en immersion au coeur d’un acousmonium sur le promontoire, après une ballade sonore sur le sentier.

16h/19h30 : parcours sonore : Alexandre Chanoine -Benjamin Dousteyssier – Philippe Ollivier – Lê Quan Ninh

20h : concert acousmatique : Christine Groult

