Eaux fortes et fragiles La Trinquette Rennes, jeudi 8 février 2024.

exposition de gravures à l'eau forte et monotype(pièce unique) à l'encre de gravure. Vernissage jeudi 8 février à 19h en présence de l'artiste

Je m’intéresse à ce qui nous est commun : le corps et l’espace, les objets et les images que nous produisons comme révélateurs sociaux et politiques, la nature puisque nous faisons partis du paysage.

Il s’agit pour moi d’évoquer notre présence au monde, de présenter des êtres en eux mêmes et pas seulement tels qu’ils nous apparaissent,

La représentation est expressive, délicate et puissante, elle rend compte avec élégance et sans ornements, d’existences façonnées du tremblement d’émotions.

La Trinquette 26 rue St Malo 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine