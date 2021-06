Tartas Tartas Landes, Tartas Eaux florales et huiles essentielles spécial enfants Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Eaux florales et huiles essentielles spécial enfants Tartas, 26 juin 2021-26 juin 2021, Tartas. Eaux florales et huiles essentielles spécial enfants 2021-06-26 14:00:00 – 2021-06-26 16:30:00 Tiers Lieu LaCoWo 3 rue de Pion – Domaine du Pignada

Tartas Landes Découvrez, grâce à Francine, bénévole de LaCoWo, les huiles essentielles et eaux florales de base pour constituer la trousse aromatique de votre enfant. Repartez avec votre préparation personnalisée ! Adhésion à 1€ pour accéder toute l’année aux animations de LaCoWo

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Étiquettes évènement : Autres Lieu Tartas Adresse Tiers Lieu LaCoWo 3 rue de Pion - Domaine du Pignada Ville Tartas