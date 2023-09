Cet évènement est passé Parcours d’aventure « Périple en Eaux douces ». Eaux de la Veaune Chavannes Catégories d’Évènement: Chavannes

Drôme Parcours d’aventure « Périple en Eaux douces ». Eaux de la Veaune Chavannes, 16 septembre 2023, Chavannes. Parcours d’aventure « Périple en Eaux douces ». Samedi 16 septembre, 09h30 Eaux de la Veaune 3 départs : 9h30 / 13h30 / 16h00 Parcours « Périple en Eaux douce » Pour les jeunes aventuriers des Eaux de la Veaune nous proposons un parcours « Périple en Eaux douce ». Un parcours imaginaire guidé par des naïades, nous découvrirons la richesse de l’Espace Naturel Sensible « Les Sources de la Veaune ». Des épreuves et des surprises nous attendent, avec à la clé la réussite de notre mission « retrouver l’eau potable qui coule dans nos robinets ». Parcours balade de 2 heures animé par Julie Lorand, réservé aux enfants de 6 à 12 ans, un à deux adultes accompagnateurs bienvenus par groupe, 20 participants maximum, 3 départs : 9h30 / 13h30 / 16h00 Selon la météo du jour prévoir des confortables chaussures de marche étanches Eaux de la Veaune 854 route du bois de l’âne 26260 Chavannes Chavannes 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04754540998 http://www.eauxdelaveaune.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eauxdelaveaune.org/journees-du-patrimoine.html »}] Siège Eaux de la Veaune et zone de captage d’une eau naturellement potable au cœur de l’ENS « Les sources de la Veaune » Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Eaux de la Veaune Détails Catégories d’Évènement: Chavannes, Drôme Autres Lieu Eaux de la Veaune Adresse 854 route du bois de l'âne 26260 Chavannes Ville Chavannes Departement Drôme Lieu Ville Eaux de la Veaune Chavannes latitude longitude 45.112467;4.919808

Eaux de la Veaune Chavannes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavannes/