Un réseau d'eau potable, un patrimoine vivant ! Chavannes, 16 septembre 2023

Créé en1949 par André Bossanne Maire de Marsaz et Conseiller de la république, il en fallait de l’énergie et du courage pour vouloir construire un réseau d’eau potable. Huit communes se sont lancées dans l’aventure. Mais il a fallu plus de 10 ans pour que les premiers abonnés soient alimentés… Tout était à construire, les captages d’eau, les conduites, les réservoirs de stockage et les branchements de chaque maison. Mais l’eau était vitale et les agriculteurs acceptaient sans rechigner à voir leurs champs traverser pour diffuser sur tout le territoire ce bien précieux et indispensable à la vie. D’autres ont repris le flambeau avec la même énergie Etienne Larat, Maire de Saint Bardoux puis Max Osternaud Maire de Larnage et maintenant Christian Colombet 1er Adjoint à Chavannes. C’est cette épopée lente, patiente et obstinée qui vous sera comptée en venant sur le site d’Eaux de la Veaune pour mieux connaitre cette structure atypique alimentant en régie directe un territoire de 175 km² plus vaste que celui de la ville de Paris. Toujours producteur d’une eau naturellement potable sans traitement ni chloration elle alimente 19 communes depuis la Drôme des collines jusqu’aux premiers contreforts de l’Ardèche avec un réseau qui, comme les veines d’un corps humain, couvrent l’ensemble de ce magnifique territoire vallonné.

Eaux de la Veaune 854 route du bois de l'âne 26260 Chavannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Eaux de la Veaune