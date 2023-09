Cet évènement est passé Connaissance et photographie de la faune et de la flore de l’Espace Naturel Sensible « Les Sources de la Veaune » Eaux de la Veaune Chavannes Catégories d’Évènement: Chavannes

Drôme Connaissance et photographie de la faune et de la flore de l’Espace Naturel Sensible « Les Sources de la Veaune » Eaux de la Veaune Chavannes, 16 septembre 2023, Chavannes. Connaissance et photographie de la faune et de la flore de l’Espace Naturel Sensible « Les Sources de la Veaune » Samedi 16 septembre, 09h00 Eaux de la Veaune Des appareils photographiques pourront vous être prêtés. Pensez à amener une clé USB si vous souhaitez repartir avec vos clichés ! Découverte Faune et Flore Apprenez à reconnaitre la flore et la faune exceptionnelle de cette zone humide Claude Sanitas, vous expliquera avec passion comment les identifier et les photographier. Eaux de la Veaune 854 route du bois de l’âne 26260 Chavannes Chavannes 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04754540998 http://www.eauxdelaveaune.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eauxdelaveaune.org/journees-du-patrimoine.html »}] Siège Eaux de la Veaune et zone de captage d’une eau naturellement potable au cœur de l’ENS « Les sources de la Veaune » Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Claude SANITAS Détails Catégories d’Évènement: Chavannes, Drôme Autres Lieu Eaux de la Veaune Adresse 854 route du bois de l'âne 26260 Chavannes Ville Chavannes Departement Drôme Lieu Ville Eaux de la Veaune Chavannes latitude longitude 45.112467;4.919808

Eaux de la Veaune Chavannes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavannes/