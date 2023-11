Trail Lo petit Aussales Eaux-Bonnes, 26 mai 2024, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

4ème édition en Trail, la course a évolué, le départ et l’arrivée se feront sur l’esplanade du casino aux Eaux- Bonnes : parcours de 18,2 km – 1214 m de dénivelé positif..

2024-05-26 fin : 2024-05-26 12:30:00. .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



4th edition in Trail, the race has evolved, the start and finish will be on the esplanade of the casino in Eaux-Bonnes: course of 18.2 km – 1214 m of positive altitude difference.

La salida y la llegada se harán en el Casino de Eaux-Bonnes

Corredores: 8.00 am

4. Ausgabe im Trail, der Lauf hat sich weiterentwickelt, Start und Ziel befinden sich auf der Esplanade des Casinos in Eaux- Bonnes: Strecke von 18,2 km – 1214 m positiver Höhenunterschied.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées