Pyrénéa Triathlon Eaux-Bonnes, 24 mars 2024, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Relier Pau à Gourette en individuel ou en relais de 3, Pau/Rébénacq en course à pied (19 km), Rébénacq/Gourette en vélo (35 km), le bas des pistes jusqu’à Cinto en ski de randonnée (3 km – 706 m de dénivelé). La Pyrénéa est un triathlon des neiges particulier existant depuis 1986..

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



