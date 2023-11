Télémark Eaux-Bonnes, 27 janvier 2024, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Initiez vous ou perfectionnez votre pratique du télémark lors d’un week-end consacré à cette pratique à Gourette.

Samedi : initiation, randonnée et perfectionnement

Dimanche : initiation, perfectionnement et programme libre

Inscription ( à partir de fin décembre) sur : https://pyreneeschrono.fr.

2024-01-27 fin : 2024-01-28 . .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn or improve your telemark skiing during a weekend dedicated to this sport in Gourette

Saturday : initiation, hiking and improvement

Sunday : initiation, improvement and free program

Registration (from the end of December) on : https://pyreneeschrono.fr

Aprenda o perfeccione su esquí telemark durante un fin de semana dedicado a este deporte en Gourette

Sábado: iniciación, senderismo y perfeccionamiento

Domingo: iniciación, perfeccionamiento y programa libre

Inscripción (a partir de finales de diciembre) en : https://pyreneeschrono.fr

Lernen Sie Telemark kennen oder perfektionieren Sie es an einem Wochenende in Gourette, das dieser Sportart gewidmet ist

Samstag: Einführung, Wanderung und Perfektionierung

Sonntag: Einführung, Perfektionierung und freies Programm

Anmeldung ( ab Ende Dezember) unter: https://pyreneeschrono.fr

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées