Happy Games ! Eaux-Bonnes, vendredi 19 janvier 2024.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 14:00:00

fin : 2024-01-19 16:00:00

Les animateurs de la commune et du domaine skiable vous proposent des activités et jeux au plateau de Bézou.

Au programme Bataille de boules de neige, construction d’igloo, jeux ludiques…

Sur inscription à la Maison de Gourette puis Rendez vous à 13h45 au pied de la télécabine de Bézou pour récupérer un forfait piéton et monter sur le domaine ou arrêtez vous au passage si vous êtes déjà sur les pistes.

Les animateurs de la commune et du domaine skiable vous proposent des activités et jeux au plateau de Bézou.

Au programme Bataille de boules de neige, construction d’igloo, jeux ludiques…

Sur inscription à la Maison de Gourette puis Rendez vous à 13h45 au pied de la télécabine de Bézou pour récupérer un forfait piéton et monter sur le domaine ou arrêtez vous au passage si vous êtes déjà sur les pistes.

.

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine gourette@epsa.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées