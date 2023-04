Journée montagne propre, 8 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Ramassage des déchets sur le domaine skiable de Gourette. RDV 9h devant la billetterie des remontées mécaniques. Les inscriptions seront en ligne bientôt sur :

www.n-py.com/fr/gourette/evenements.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 12:00:00. .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Garbage collection on the ski area of Gourette. RDV 9am in front of the ticket office of the ski lifts. Registration will be online soon on :

www.n-py.com/fr/gourette/evenements

Recogida de residuos en la estación de esquí de Gourette. RDV 9h delante de la taquilla de los remontes mecánicos. La inscripción estará en línea próximamente en :

www.n-py.com/fr/gourette/evenements

Müllsammlung im Skigebiet von Gourette. RDV 9 Uhr vor dem Ticketschalter der Skilifte. Die Anmeldungen sind bald online unter :

www.n-py.com/fr/gourette/evenements

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées