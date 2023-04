Stage Trail en Ossau, 28 avril 2023, Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes.

2023-04-28 – 2023-04-30

EUR 430 430 Une envie de s’initier ou se perfectionner au trail ? Une compétition à préparer où vous voulez performer ? Ce stage est fait pour vous !

Jocelyne Pauly] , connue localement et reconnue dans la discipline pour ses victoires lors de courses emblématiques, Diagonale des Fous, UTMB, Tor des Géants, GTVO, animera ce stage, partagera ses expériences et vous prodiguera de précieux conseils.

Côté technique, vous serez encadré par Dimitri Grudet] , le coach de Jocelyne qui est aussi celui de Beñat Marmissolle. Véritable maestro de la prépa mentale et physique, il vous fera découvrir les leviers de votre performance.

Enfin @mychiroway_ , chiropractrice, vous proposera un atelier Sport-Posture et un bilan postural.

Le temps d’un week-end, Iskö devient votre Camp de Base, la Vallée d’Ossau votre terrain de jeu !

