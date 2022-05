Murder Party avec 1D20 au château d’Eaubonne Château de la Chesnaie Eaubonne Catégories d’évènement: Eaubonne

Val-d'Oise

Murder Party avec 1D20 au château d’Eaubonne Château de la Chesnaie, 1 juillet 2022 20:00, Eaubonne. Vendredi 1 juillet, 20h00 Sur place Sur inscription https://www.helloasso.com/associations/1d20/evenements/murder-party-avec-1d20-01-07-2022 Menez l’enquête ! Venez vous détendre en famille, entre amis ! MURDER PARTY Tome 8 Comique

Le responsable du lieu a fait appel à une entreprise générale de bâtiments. Il lui a donné carte blanche. Les employés de l’entreprise LA RETAP’ s’y retrouvent pour une réunion de travail. Sur le chemin, leur patron a eu un malaise. Il est retourné chez lui, à deux pas, accompagné de son infirmière particulière, car il a des problèmes de santé depuis plus d’un an… Date à laquelle sa femme est décédée.

Saurez-vous aider l’infirmière Melle Jeanne lorsqu’elle aura besoin de vous ? Elle est naïve, mais vous ???

Vous êtes des clients. Château de la Chesnaie 2 route de montlignon, 95600 Eaubonne 95600 Eaubonne Val-d’Oise vendredi 1er juillet – 20h00 à 22h00

