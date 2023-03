Murder Party avec 1D20 Château de la Chesnaie EAUBONNE, 7 avril 2023 20:00, Eaubonne.

Murder Party du 07/04/2023 au château de la Chesnaie à Eaubonne à 20h.

Menez l’enquête entre amis dans un lieu prestigieux !!! Vendredi 7 avril, 20h00 1

MURDER PARTY Tome 9 Sociologique

Une coloc, des vampires et une assiette cassée.

Pas facile de vivre en colocation. Qui plus est à Limoge ! Une bande d’amis Vampires se chamaillent pour une assiette cassée. La dernière ayant appartenu à l’arrière-tante de Bernard à laquelle il tenait tant.

Sa servante tente de savoir qui est l’auteur de cette catastrophe. Bernard saura la remercier en la rendant elle-même immortelle, car le temps passe …

Pour résoudre cette énigme, elle demande à leurs amis, des humains comme elle, d’enquêter et de démasquer le coupable. Une enquête de la plus haute importance, car Bernard boude dans son cercueil !

Vous êtes des Humains

Château de la Chesnaie EAUBONNE 2 route de Montlignon Eaubonne 95600 Val-d’Oise

