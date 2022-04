Eau vibra-son Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Eau vibra-son Bains du Rocher Avenue du Dr Domer Cauterets

2022-05-11 09:30:00 – 2022-05-11 12:00:00 Bains du Rocher Avenue du Dr Domer

Cauterets Hautes-Pyrénées Cauterets Eau, vibration, relaxation. Debout dans une eau chaude à 34°C, détente aquatique du corps et de l’esprit basée sur des mouvements doux, l’attention à son corps et la connexion à sa respiration. Par Valérie Hamoniaux, praticienne en soins aquatiques. Tarif 30€/pers

10 personnes maxi

Sur réservation auprès de Valérie 06 03 67 66 70 +33 6 03 67 66 70 Bains du Rocher Avenue du Dr Domer Cauterets

