Eau vibra-son Cauterets, 6 juillet 2022, Cauterets. Eau vibra-son Bains du Rocher Avenue du Dr Domer Cauterets

2022-07-06 09:30:00 – 2022-07-06 12:00:00 Bains du Rocher Avenue du Dr Domer

Cauterets 65110 Eau, vibration, relaxation. L’eau « matérialise » la vibration du son en révélant ses ondulations.

Cet atelier est l’occasion d’une rencontre différente et bienfaisante avec l’eau :

– De la vague au son : expérimenter les massages par l’eau

– L’eau et le son, vers une autre perception de son corps

– Relaxation et sons aquatiques Par Valérie Hamoniaux, praticienne en soins aquatiques. Tarif : 40€ sur inscription au 06 03 67 66 70 +33 6 03 67 66 70 Bains du Rocher Avenue du Dr Domer Cauterets

