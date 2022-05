EAU TOULOUSE Toulouse, 18 mai 2022, Toulouse.

10 EUR C’est justement une promenade autour de ces jeux d’eau que Christelle notre guide vous propose ! Par une belle matinée, découvrez les secrets de ces joyaux qui décorent la ville de Toulouse, parfois depuis des siècles et des siècles. Les fontaines font, que l’on y croit ou pas, parties de notre Patrimoine. Elles sont visibles à chaque place ou coin de rue, et recèlent de secrets que vous pourrez découvrir.

N’attendez pas que l’eau coule sous les ponts pour venir tester cette toute nouvelle visite à la thématique insolite et rafraichissante !

Qui n’a jamais fredonné l’air “à la claire fontaine m’y en allant promener” ?

