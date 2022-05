Eau, roches et paysages avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Eau, roches et paysages avec Terre & Océan Bordeaux, 6 mai 2022, Bordeaux. Eau, roches et paysages avec Terre & Océan

Bordeaux, le vendredi 6 mai à 10:00

**Entre récifs coralliens et mammouths laineux, découvrez l’histoire des climats, des paysages, de la faune et de la flore d’Aquitaine depuis 30 millions d’années.** **À partir de 12 ans, sur inscription.**

Gratuit, sur inscription

Les paysages de Bordeaux regorgent d’une histoire insoupçonnée, celle que nous racontent les pierres, les coteaux et la Garonne. Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Eau, roches et paysages avec Terre & Océan Bordeaux 2022-05-06 was last modified: by Eau, roches et paysages avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux 6 mai 2022 bordeaux Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde