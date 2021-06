Plovan Plovan Finistère, Plovan Eau Pays des Plumes- Randonnée et decouverte de la faune et flore organisée avec la CCHPB Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Eau Pays des Plumes- Randonnée et decouverte de la faune et flore organisée avec la CCHPB 2021-08-09 Poste de secours Plage de Ru Vein

Plovan Finistère Laissez-vous guider par le sentier côtier qui s’ouvre à vous.

L’air vivifiant de l’océan s’y engouffre, pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature.

Venez découvrir la flore et la faune des côtes bretonnes, au rythme des chants de passereaux. Pensez aux jumelles si vous en avez ! Animations sur réservation 06 73 86 64 71 , sous réserve conditions météo et restrictions sanitaires.

