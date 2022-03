Eau libre – Coupe de Bretagne Île-Tudy, 24 juillet 2022, Île-Tudy.

Eau libre – Coupe de Bretagne Île-Tudy

2022-07-24 10:30:00 – 2022-07-24 16:30:00

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Le Sud du Finistère dispose d’un littoral très riche avec ses nombreuses plages qui bordent l’océan Atlantique. Le club de Nageurs Bigoudens ayant la volonté de développer ses activités, dont notamment la nage en milieu naturel, il a été décidé de pousser notre développement au maximum en organisant notre propre étape d’eau libre.

Venez découvrir le pays Bigouden en vous engageant sur l’une des 3 épreuves la première édition des Balades Bigoudènes : 2 défis en mer avec un départ et une arrivée sur la plage du Maracana (500 et 3000 m) à l’Île-Tudy et une épreuve qui démarre en rivière à Pont L’Abbé et qui arrive en mer à la plage du Maracana à l’Île-Tudy (7500 m).

2 épreuves comptent pour la coupe de Bretagne (3000 et 75000 m).

Pour le 7500 m, transfert de l’Île-Tudy vers le départ à Pont ‘Abbé en car.

LE DEFI ROUGET 3000 m

Épreuve qui consiste à découvrir, à partir de la plage du Maracana à l’Ile Tudy, vers la tourelle (Noir et blanche) des Perdrix, puis retour vers le plage du Maracana.

Départ et arrivée : Sur la grande plage du Maracana à l’Ile Tudy, à proximité de la descente de bateaux de l’école de voile.

Le parcours est jalonné par 4 bouées à virer épaule droite.

Inscription : 15 €

Licence FFN promotionnelle : 10 €

Epreuve limitée à 200 nageurs.

LE DEFI DU BIGOUDEN 7500 m

COUPE DE BRETAGNE

SAMEDI 24 juillet 2022

Épreuve qui consiste, à partir de la Cale du quai Saint Laurent, au pied du théâtre des verdures à Pont L’Abbé, avec un départ dans l’eau vers la plage du Maracana, arrivée l’Australienne (en courant) sous l’arche.

Départ à 14 heures et arrivée sur la grande plage du Maracana à l’Ile Tudy.

Deux ravitaillements sont prévus :

– Le premier à 3 km du départ, sur des bateaux à la hauteur de l’ile aux rats,

– Le second à 5 km du départ, sur des bateaux à la pointe de l’Ile Tudy.

Possibilité aux entraineurs de remettre le contenu du ravitaillement aux bénévoles, un repérage par dossard est prévue.

Inscription : 25 €

Licence FFN promotionnelle : 10 €

Épreuve limitée à 150 nageurs.

LE DEFI BIHAN 500 m

(PASS COMPETITION FFN)

Épreuve découverte destinée aux nageurs à partir de 8 ans, elle consiste, à partir de la Plage du Maracana à l’Ile Tudy, en un aller de la plage vers la limite de baignade et un retour vers la plage, avec une arrivée à l’Australienne (en courant) sous l’arche.

Distance : 500 m

Départ : 17h30

Départ et arrivée : Sur la grande plage du Maracana à l’Ile Tudy.

L’épreuve est ouverte à tous les nageurs à partir de 8 ans, attestant de leur capacité à la natation en eau libre.

Inscription : 5 €

Licence FFN promotionnelle : 10 €

Épreuve limitée à 200 nageurs.

nb.baladesbigoudenes@orange.fr https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5919/les-balades-bigoudenes-le-tudy

Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-03-21 par