du mardi 20 juillet au mercredi 4 août à Office de Tourisme du Fronsadais

Deviens « un expert de l’eau » ! Par l’intermédiaire d’une expérimentation scientifique, mesure les taux de différents polluants contenus dans différents échantillons d’eau. Animation à partir de 5 ans

pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés par un adulte – 3€

S’amuser, découvrir, explorer! à partir de 5 ans Office de Tourisme du Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00

