Eau, gaz, élec : tout comprendre pour faire des économies Maison de l’Habitant, 1 décembre 2022, Nantes.

2022-12-01

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Accès libre et gratuit, sans inscription Tout public, sans inscription

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, nous vous invitons à rencontrer des professionnels qui pourront vous aider à faire des économies sur vos factures d’énergie. La Cim E et l’Eco-appart de la Ville de Nantes, Soliha, la CLCV, Alisée, Nantes Métropole, EDF Solidarités et Engie vous proposent de venir à leur rencontre, de stand en stand, pour échanger et être renseigné directement sur des préoccupations qui peuvent vous concerner : – les éco-gestes et le dispositif de visites à domicile gratuites de Nantes Métropole, – les aides existantes, – les travaux de rénovation et financements possibles avec le dispositif Mon Projet Rénov, le bouclier tarifaire, le démarcharge abusif, le chèque énergie… N’hésitez pas à venir directement avec votre facture ou contrat si vous avez des questions à ce sujet. Des solutions sont possibles pour faire des économies d’énergie et être bien chez soi.

Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240992801