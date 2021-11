Toulouse Centre d’animation Lalande Haute-Garonne, Toulouse Eau et solidarité internationale Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Eau et solidarité internationale Centre d’animation Lalande, 9 décembre 2021, Toulouse. Eau et solidarité internationale

du jeudi 9 décembre au vendredi 31 décembre à Centre d’animation Lalande

Exposition ———- **Prêt de l’agence de l’eau Adour Garonne** Si l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est désormais reconnu comme un droit fondamental par la communauté internationale, les inégalités perdurent. Cette exposition présente les grands enjeux liés à l’accès à l’eau dans le monde et sa mise en oeuvre par l’agence de l’eau Adour-Garonne.

