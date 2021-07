Paris Bassin de la Villette Paris Eau de Paris sur le Bassin de la Villette Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eau de Paris sur le Bassin de la Villette Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 31 août 2021 :

mercredi, samedi de 13h à 18h

gratuit

Distribution de gourdes végétales et de cartes fontaines Venez découvrir les richesses d’Eau de Paris. Prenez votre contenant et hydratez-vous aux fontaines publiques que vous découvrirez tout au long des animations proposées par Eau de Paris : Boire une eau sans emballage permet de réduire ses déchets de 7kg par an et par personne. Eau de Paris apporte son soutien à la Ville de Paris pour l’opération de Paris Plages à travers la mise à disposition de points d’eau. Sur le bassin de la Villette:

• 1 fontaine arceau au 43 quai de Seine

• 1 point d’eau installé au 43 quai de Seine

• 1 point d’eau installé quai de la Loire TOUT PARIS PLAGES Animations -> Autre animation Bassin de la Villette 48 quai de la Loire Paris 75019

5 : Laumière (254m) 7 : Riquet (311m)

Contact :Eau de Paris http://www.eaudeparis.fr/ Animations -> Autre animation

Date complète :

©Sophie Robichon/Mairie de Paris

