Matiloun, le fabuleux voyage de l'invisible vers le visible …

Le “pec” (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs,zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux arbres dans ses collines d’Ariège. Deux “touche-à-tout”, dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un musée.

En lien avec la programmation du Cep Party, la médiathèque accueillera un “mini-musée” sur des grands peintres de la Renaissance à l’Art Moderne. Prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique, cette exposition, proposée sous le biais d’une courte biographie et d’une présentation d’une dizaine d’oeuvres de l’artiste. La médiathèque vous donne rendez-vous du 11 avril au 10 juin pour parcourir l’histoire de l’Art de façon originale. Spectacle présenté dans le cadre du festival Cep Party en collaboration avec le Champilambart de Vallet. Pour petits et grands rêveurs, deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes. billetterie@vallet.fr +33 2 40 36 20 30 http://www.champilambart.fr/ Route de la Dourie ARLEKINO Clisson

