Eastwood by Eastwood ThéâtredelaCité Toulouse, lundi 1 juillet 2024.

Eastwood by Eastwood Avec le Kyle Eastwood Quintet Lundi 1 juillet, 21h00 ThéâtredelaCité Tarif D : de 14€ à 49€ | Gratuit pour les – de 13 ans

Début : 2024-07-01T21:00:00+02:00 – 2024-07-01T22:30:00+02:00

Fin : 2024-07-01T21:00:00+02:00 – 2024-07-01T22:30:00+02:00

Concert dans le cadre du Festival de Toulouse 2024

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

Eastwood by Eastwood, c’est l’hommage d’un fils – grand contrebassiste de jazz – à son père, acteur, réalisateur et musicien.

Ce road movie musical offre une riche interprétation de B.O. : The Eiger Sanction écrite par John Williams pour Clint Eastwood, Impitoyable et Sur la Route de Madison composées par Lennie Niehaus, Gran Torino et Lettre d’Iwo Jima écrites par Kyle Eastwood et Michael Stevens, L’Inspecteur Harry et Magnum Force écrites par Lalo Schiffrin, Mémoire de nos pères composée par Clint Eastwood et arrangée par Kyle Eastwood, Le Bon, la Brute et le Truand et Pour une poignée de dollars composés par Ennio Morricone.

Avec :

Kyle Eastwood (contrebasse et basse électrique)

Andrew Mac Cormack (piano)

Brandon Allen (saxophones)

Chris Higginbottom (batterie)

Quentin Collins (trompette & bugle)

ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d'accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

