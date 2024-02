Eastern’s view today Benoit + Bo Atelier-galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement, jeudi 15 février 2024.

Rendez-vous à l’Atelier-galerie Zemma avec l’exposition « Eastern’s view today » Benoit + Bo.

Longtemps immergés en Asie et en Chine, puis en Belgique, Benoit + Bo, duo d’artistes franco-chinois présentent pour la première fois leur travail à Marseille.



Ils abordent la mondialisation vue de l’Est en pratiquant un joyeux détournement des codes de la Pop’culture asiatique. Réjouissante duperie de carnaval, la figure du masque (Happy Heads), produite à des échelles variables (un masque de 3 m de diamètre sera présenté), s’installe ou bien circule dans les espaces urbains, ou encore transfigure l’intimité professionnelle ou privative des participants lors de prises de vues en studio-photo mobile. Pratique de l’art de la rue, mais aussi, cartographies politiques, ou encore représentation taoïste et poétique du corps, ce géo-morphisme des pratiques urbaines se pose en héritage des formes contestataires des années 1960 et 70. Par un art de la fugue, Benoit + Bo nous offre un regard savant et populaire sur une carte du monde et une Humanité en profonds bouleversements.



En partenariat avec Marianne Cat Concept store Marseille.



Vernissage jeudi 15 février de 18h30 à 21h30 .

Début : 2024-02-15

fin : 2024-03-23

Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

