Eastern loves Théâtre de la Ville – Abbesses, 16 mai 2022, Paris.

lundi, mardi, mercredi de 20h à 21h30

Entre Afrique, Portugal et Europe de l’Est, le témoignage d’anciens militants anti-fascistes ayant vécu de l’autre côté du rideau de fer. Ce nouveau projet d’André Amálio et Tereza Havlíčková de la compagnie Hotel Europa s’intéresse à la vie de militants anti-fascistes portugais ou ressortissants de l’Angola, du Cap-Vert, du Mozambique, de São Tomé-et- Príncipe ou de la Guinée-Bissau qui en soutien à leur lutte contre la dictature et pour l’indépendance furent accueillis dans des pays d’Europe de l’Est pour y recevoir des formations. Quel impact ces séjours parfois de plusieurs années de l’autre côté du rideau de fer ont-ils eu sur leur vie ? Cela a-t-il changé leur perception du communisme ? Certains ont quitté le parti après cette expérience. D’autres sont restés communistes. Certains ont aussi noué sur place des relations amoureuses et fondé des familles. À partir de témoignages recueillis auprès de ceux qui ont vécu ces situations, des familles ont même été démembrées avec l’effondrement du communisme en 1989, ce spectacle interroge les interactions entre l’amour, les liens familiaux et la politique. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

