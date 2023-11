East Vibes – Soirée partagée / artistes émergent·es Atelier de Paris / CDCN Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Cette soirée rassemblant des présentations en studio et un spectacle de chorégraphes émergent·es sera l’occasion de témoigner de leur création, de leur engagement et de leur solidarité.

18h : Plateforme professionnelle

When you’re alone in your forest always remember that you not alone présenté par Vilma Pitrinaite

She dreamt of being washed away to the coast présenté par Lukas Karvelis

Paradoxical Bodies (titre de travail) présenté par Yana Reutova et Nika Horiacha

20h : László Károlyné d’Adél Juhasz

László Károlyné est un solo dont Adél Juhász est la chorégraphe et l’interprète. Son intention est d’hypnotiser le public par les sens en jouant sur différentes dimensions de l’espace et du corps. Sa recherche porte sur trois matériaux à caractère hallucinatoire.

Le premier esquisse l’univers d’une figure non-humaine hautement performative et expressionniste dont les mouvements sont dissociés. Cette figure fonctionne en interaction avec l’environnement et le public. Le deuxième est un tournoiement de derviche exécuté sur un temps long. C’est un acte virtuose, qui exige une force physique et tend à stimuler le spectateur émotionnellement. Le mouvement est continu mais en constante métamorphose, jusqu’à atteindre un état de transe. Le troisième est une image monumentale où le corps entre en dialogue avec la projection vidéo. En fin de compte, le vivant, le projeté, le passé et le présent sont mélangés, jusqu’à mener le spectateur au coeur d’une illusion. Les trois matériaux sont liés par transformations et unis par la musique ; il n’y a pas de rupture dans la dramaturgie.

Adél Juhasz travaille avec des images visuelles et une physicalité fortes pour atteindre le public sensoriellement et provoquer une expérience proche de l’hallucination. L’objectif est de créer quelque chose qui n’a pas à être rationnalisé, mais ressenti.

Kovács László Károlyné était le nom de sa grand-mère, la syllable « -né » désignant l’appartenance, c’est-à-dire qu’elle était l’épouse de Kovács László Károly – son grand-père, après lequel elle a nommé son travail précédent (László). Pour cette création Adél Juhasz met à l’honneur le nom de sa grand-mère.

Atelier de Paris / CDCN Cartoucherie – Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/east-vibes/

