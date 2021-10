Marseille la Caravelle Bouches-du-Rhône, Marseille East Swing West Side la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

East Swing West Side la Caravelle, 3 novembre 2021, Marseille. East Swing West Side

du mercredi 3 novembre au mercredi 8 décembre à la Caravelle

Une incursion dans la musique Tziganne Russe, avec des accents de Swing Français Arnaud Baschieri violon Marcel prévot guitare Olivier Bouisse Contrebasse

3€

♫♫♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T21:00:00 2021-11-03T23:30:00;2021-12-08T21:00:00 2021-12-08T23:30:00

