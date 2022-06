East African Bolero Théâtre Paris – Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

East African Bolero Théâtre Paris – Villette, 22 juin 2022, Paris. Du mercredi 22 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

. payant

S’il conserve sa virtuosité et ses crescendos, le chorégraphe Wesley Ruzibiza s’éloigne du décor original du Boléro pour mettre en scène la création du monde et des premiers hommes. Au croisement des danses traditionnelles d’Afrique de l’Est et de la danse contemporaine, il insuffle aux rythmes hallucinés de Ravel la force des légendes. Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/parisvillette https://www.facebook.com/parisvillette https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/east-african-bolero/

Marie Charbonnier

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Paris - Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Théâtre Paris - Villette Paris Departement Paris

Théâtre Paris - Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

East African Bolero Théâtre Paris – Villette 2022-06-22 was last modified: by East African Bolero Théâtre Paris – Villette Théâtre Paris - Villette 22 juin 2022 Paris Théâtre Paris Villette Paris

Paris Paris