EAS#9 : Mutually Assured Destruction + Sicko + Forbidden Zone
L'international Paris, mardi 6 février 2024.

Eiffel Assault Shows présente :

• MUTUALLY ASSURED DESTRUCTION (Richmond, USA) – 1ère fois en France pour le projet le plus récent d’Ace Stallings (Break Away, Red Vision, F.O.P Podcast ..) qui fait partie de ces groupes qu’on peut honnêtement qualifier d’unique dans son genre, avec son mélange ultra bien amené de sonorités stoner/sludge et de patternes hardcore. Pense à des trucs genre Life Of Agony, Dying Breed ou même Goatsnake …

Lien : https://mutuallyassureddestructionusa.bandcamp.com/…

• SICKO (Lokeren, BELGIQUE) – Première fois à Paris également pour cette nouvelle formation originaire de la ville de Lokeren, ultra-prospère en termes de hardcore. Le groupe est composé (sans surprise) de membres de Mindwar et Pebble. Pense à des groupes comme BIB, The Fight, GAG …

Lien : https://sicko-ontherun.bandcamp.com/…/primal-hymns-for…

• FORBIDDEN ZONE (Paris) – Jeune groupe de la capitale qui a démontré au dernier Paris Hardcore Fest qu’on pouvait faire du Hardcore ultra-old-school et tout péter en 2023. Pense à des sonorités du style SSD, Jerry’s Kids, les premiers D.R.I …

Lien : https://forbiddenzonehc.bandcamp.com/…/lost-in-a-new…

✏️ Affiche par Dom Sorcerer.

Contact : https://fb.me/e/17sXye56t

