Earthlings Atelier Néerlandais Paris

Paris

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h

gratuit

L’atelier Néerlandais & FOTODOK présentent les photographies de 21 jeunes photographes dans le cadre de la 5ème édition du programme Blurring the Lines. Dans le cadre de la 5e édition du programme international Blurring the lines, 21 diplômés offrent un panorama de la jeune création photographique néerlandaise. Au-delà des formes classiques, tous cherchent à explorer les potentialités techniques du médium et à repenser ses dispositifs de présentation. Avec Eline Benjaminsen (KABK), Marina Caneve (KABK), Sterre Fenna van der Waals (WdKA), Anna Kieblesz (KABK), GilleamTrapenberg (KABK), Chaïm Dijkstra (HKU), Debbie Schoone (AKV|St. Joost), Frijke Coumans (AKV|St. Joost), Naomi Jansen, (WdKA), Viktor Naumovski (KABK), Fleur Jakobs (AKV|St. Joost), Isa de Jong (AKV|St. Joost), Frédérique Scholtes (HKU), Jonna Bruinsma (HKU), Boris Lutters (HKU), Tibor Dieters (KABK), Julia Gat (WdKA), Silvy Crespo (KABK), Zoë Sluijs (AKV|St. Joost), Lisbeth Luft (WdKA), et Daan Russchier (HKU). Expositions -> Photographie Atelier Néerlandais 121 rue de Lille Paris 75007

12 : Assemblée Nationale (83m) 12 : Solférino (381m)

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ https://www.facebook.com/photosaintgermain Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

Gilleam Trapenberg, Big Papi

Atelier Néerlandais Adresse 121 rue de Lille Ville Paris