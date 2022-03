EARTHLESS + MAIDAVALE Saint-Jean-de-Védas, 17 mai 2022, Saint-Jean-de-Védas.

EARTHLESS + MAIDAVALE Saint-Jean-de-Védas

2022-05-17 – 2022-05-17

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas

15 15 EUR Ne manquez pas le concert de EARTHLESS + MAIDAVALE le 17 mai 2022 à 20h à Victoire 2.

►Qui a dit qu’il n’y avait pas d’américains à Victoire ? Earthless est la définition même de l’état de perdition sonore, en apesanteur entre le Classic Rock et le Krautrock. Les Californiens aiment les ambiances psychédéliques et rétros qu’ils concrétisent par d’incroyables solos de guitare et des boucles répétitives hallucinantes. Le chant est très rare chez Earthless, mais les morceaux comprennent de nombreuses improvisations qui donnent un caractère unique et intense à leurs lives. Leur dernier effort en date « Black Heaven » (2018, Nuclear Blast) est un concentré magique de ce qu’ils ont de meilleur sous la pédale! Préparez-vous à une véritable expérience auditive.

Quand il est question Psych Rock, les pays scandinaves n’ont jamais été en reste. En témoigne la musique novatrice et hypnotique du quatuor exclusivement féminin de MaidaVale. Comme leurs compatriotes suédois de Blues Pills et Graveyard, la musique est téméraire et expérimentale. Les voix, elles, sont puissantes et nimbée d’influences soul… Voyage mental garanti !

Ne manquez pas le concert de EARTHLESS + MAIDAVALE le 17 mai 2022 à 20h à Victoire 2.

info@victoire2.com +33 4 67 47 91 00 https://www.victoire2.com/concerts/earthless-maidavale/

Ne manquez pas le concert de EARTHLESS + MAIDAVALE le 17 mai 2022 à 20h à Victoire 2.

►Qui a dit qu’il n’y avait pas d’américains à Victoire ? Earthless est la définition même de l’état de perdition sonore, en apesanteur entre le Classic Rock et le Krautrock. Les Californiens aiment les ambiances psychédéliques et rétros qu’ils concrétisent par d’incroyables solos de guitare et des boucles répétitives hallucinantes. Le chant est très rare chez Earthless, mais les morceaux comprennent de nombreuses improvisations qui donnent un caractère unique et intense à leurs lives. Leur dernier effort en date « Black Heaven » (2018, Nuclear Blast) est un concentré magique de ce qu’ils ont de meilleur sous la pédale! Préparez-vous à une véritable expérience auditive.

Quand il est question Psych Rock, les pays scandinaves n’ont jamais été en reste. En témoigne la musique novatrice et hypnotique du quatuor exclusivement féminin de MaidaVale. Comme leurs compatriotes suédois de Blues Pills et Graveyard, la musique est téméraire et expérimentale. Les voix, elles, sont puissantes et nimbée d’influences soul… Voyage mental garanti !

Saint-Jean-de-Védas

dernière mise à jour : 2022-03-17 par