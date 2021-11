Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime EARTHLESS / MAIDAVALE Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

EARTHLESS / MAIDAVALE Le 106, 10 mai 2022, Rouen. EARTHLESS / MAIDAVALE

Le 106, le mardi 10 mai 2022 à 20:00

Alors que les trois précédents albums du groupe comportaient de deux à quatre jams de space rock entièrement instrumentaux, le quatrième et dernier du trio californien, sur le label Nuclear Blast, n’a rien à voir avec cela. Qu’il ait un sens profond ou non, « Black Heaven » change la donne pour EARTHLESS. Personne n’en est plus conscient que les membres du groupe eux-mêmes. Mais ils le savent aussi : Vous n’irez nulle part si vous courez sur place. En première partie, le rock psychédélique et les rythmes hypnotiques de Maidavale.

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

Club Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:00:00 2022-05-10T23:30:00

