EARTH WIND AND FIRE EXPERIENCE BY AL MCKAY LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine, 9 juin 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

EARTH WIND AND FIRE EXPERIENCE BY AL MCKAY LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:30. Tarif : 45.0 à 95.0 euros.

STS EVENEMENTS (3-PLATESV-R-2022-009859) présente ce spectacle Membre fondateur du groupe de jazz-funk mythique Earth Wind & Fire, Al McKay a créé Earth Wind & Fire Expérience, une formation qui revisite les plus grands tubes du groupe ! De September, à Boogie Wonderland, de Let’s Groove à Fantasy, vivez en live ces morceaux emblématiques lors de cette soirée exceptionnelle !Avec derrière lui plus de 50 ans de création musicale, le guitariste et compositeur Al McKay reste l’un des artistes les plus innovants de sa génération. Le « son » si personnel qu’il a façonné au cours des décennies lui vaut d’avoir été courtisé par Ike & Tina Turner, et par Sammy Davis Jr. qui l’engage après l’avoir entendu travailler sur la pédale wah-wah …ou encore Isaac Hayes qui prise sa signature sonore.Contacté par un nouveau groupe de Chicago au début des années 70, il apporte alors ses couleurs sonores au presque célèbre Earth, Wind & Fire, tout en composant leurs tubes en collaboration avec leur fondateur Maurice White. À la disparition de ce dernier, Al McKay continue de porter haut le flambeau de ce volcan bouillonnant où jazz, funk et disco ont fusionné en un groupe unique, à la popularité d’autant plus pérenne qu’elle s’est préservée des compromissions. Et c’est ainsi que les Boogie Wonderland, les September et autres After The Love Is Gone, dont les premières mesures sont systématiquement ovationnées par les inconditionnels, continuent de nous faire croire que c’était mieux avant ! Earth, Wind and Fire Experience Earth, Wind and Fire Experience

LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

